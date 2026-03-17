Galli: “Ieri partita da Fiorentina. Da Piccoli segnali apprezzabili ma rimane un mistero”

E’ intervenuto oggi a Radio Bruno l’opinionista Riccardo Galli. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha fatto una partita da Fiorentina contro una piccola della stagione con le quali però ha sempre concesso, regalato e sbagliato troppo. Invece questa volta ha fatto la partita, l’ha vinta e l’ha vinta bene. Mi ha colpito anche che la Fiorentina, dopo una ventina di minuti, dove è stata, come la Cremonese, una squadra impacciata e impaurita vista l’importanza della partita, una volta sbloccata con Parisi ha fatto la partita che doveva fare. Dopo tante partite negative con squadre di questo valore finalmente ho avuto sensazioni positive.

Su Dodo: “Mi auguro che la prestazione di ieri sia un riavvicinamento al Dodo che non vediamo da troppo tempo. La fotografia del gol è bella, mi piace quando un giocatore fa quella azione, è da applauso. Dodo sta arrivando ad essere un giocatore più sereno e meno impulsivo. Se dovesse stabilizzarsi vedremo un grande Dodo”.

Su Brescianini: “Ha sempre bisogno di quei 10/15 minuti per organizzarsi mentalmente per capire dove può andare e dove può crescere. Ieri ha fatto esattamente così”.

Su Fabbian: “Ha avuto poche occasioni fino ad ora, veniva da partite per la Fiorentina tremende, ha sofferto anche lui. Il Fabbian che ho in testa io è quello di Bologna, che qui si è visto solo con qualche lampettino”.

Su Piccoli: “Rimarrà uno dei grandi misteri di quel mercato che lo ha portato qui, preso come punta, alla fine, di alternanza a Kean. Oppure come punta che doveva giocare con Kean. Ha fatto poco in questa stagione, ora sta mandando dei segnali apprezzabili, ieri li ha mandati”.

Su Gudmundsson: “Certo che di lui siamo insoddisfatti, speravamo di vedere la sua migliore versione che è quella col Genoa, vorremmo vedere la sua qualità. A Firenze abbiamo visto solo in alcuni episodi chiave. Anche lui è un mistero di questa stagione. Ieri ha giocato in maniera sufficiente”.