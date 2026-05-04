Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"

L'ex portiere viola ha parlato di vari temi tra cui quello del futuro della porta

A Lady Radio l'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina: "A mio avviso, questa annata è partita sotto il segno di un profondo malinteso. Abbiamo assistito a un continuo rimpallo di colpe, nonostante la dirigenza avesse finalmente puntato su una guida tecnica di spessore. In passato, con la scelta di allenatori emergenti, il peso delle aspettative ricadeva interamente sul club, a differenza di quanto accaduto dopo l'esperienza con Pioli.”

Sul portiere: “Per quanto riguarda De Gea, tutto ruota attorno alle ambizioni della società: se l'obiettivo è il successo immediato confermando i top player, allora la sua permanenza ha senso. Se però l'idea è quella di rifondare, dico basta ai timori e lanciamo Martinelli! Bisogna smetterla di aver paura di dare fiducia ai ragazzi del vivaio, anche perché l'ingaggio dello spagnolo è decisamente oneroso.”

Su Paratici: “Infine, credo che Paratici debba intervenire su più fronti nell'universo viola, rinnovando sia l'area della comunicazione che il settore sanitario. Quest'ultimo è un aspetto cruciale: se un atleta resta fermo ai box a lungo per infortunio, perdendo molte partite, la responsabilità ricade inevitabilmente sull'organizzazione societaria.”