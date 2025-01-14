Galli: "Pradé ha sbagliato i modi, il problema se c'è lo si risolve nello spogliatoio"

L'ex portiere di Milan e Fiorentina ha commentato il postgara infuocato del direttore sportivo viola per la prestazione

A Lady Radio Giovanni Galli ha criticato le parole di Pradé dopo la sconfitta di Monza: "Non condivido niente di quanto è stato detto dopo la gara da Pradé perché non vedo il senso di fare un discorso del genere davanti alla stampa dato che, se hai un problema con qualcuno ci vai a parlare in privato. Inoltre non credo che ci siano giocatori già con la pancia piena dopo la striscia di vittorie, per me è solo un momento no e capita a tutti, ma Pradé ha sbagliato i modi perché genera solo un inutile trambusto. Parli nello spogliatoio e chi è scontento se ne vada."

Sulla Fiorentina: "Il momento magico è finito, prima non concedevi niente e De Gea prendeva tutto, adesso ogni volta che ti tirano trovano il modo di segnare. La Fiorentina subisce tiri imparabili dove lui non ha colpa ci mancherebbe, ma prima non ti capitava mai poi l'assenza di Bove a livello tecnico ti ha messo in difficoltà e lì Palladino ha sbagliato perché non puoi mettere un attaccante in più, lì ci va Mandragora e ora Folorunsho, ma non Sottil. In questo periodo hai pareggiato a Torino per il resto hai offerto prestazioni sempre brutte, quindi su Palladino io rifletterei."

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