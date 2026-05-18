Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"

L'ex portiere viola e dirigente ha lodato la prova dell'estremo difensore spagnolo

In occasione dell'evento per il Memorial dedicato al figlio Niccolò, l'ex estremo difensore viola Giovanni Galli ha commentato ai microfoni di Lady Radio la prestazione di De Gea e l'andamento del match contro la Juventus: “La prova dello spagnolo ieri è stata di alto livello, ha trasmesso grande tranquillità a tutto il reparto. Il destino della gara si è deciso in un doppio episodio speculare: l'intervento decisivo di De Gea da una parte e il mancato salvataggio di Di Gregorio sul tiro di Ndour dall'altra. In quel preciso frangente, il peso dell'esperienza internazionale ha fatto saltare il banco”.

Galli ha poi allargato lo sguardo all'intera annata della Fiorentina, proiettandosi anche sul prossimo mercato: “Analizzare questo campionato a posteriori lascia un po' di amaro in bocca. Il percorso complessivo non si può definire soddisfacente, eppure questo gruppo è stato capace di battere avversari del calibro di Como, Bologna e Juventus. Viene spontaneo domandarsi quale fosse il reale potenziale di questo organico e se esistano le basi giuste per il domani. Paratici si troverà davanti a un lavoro monumentale e ricco di insidie, ma possiede le competenze necessarie per strutturare una rosa all'altezza di traguardi importanti”.