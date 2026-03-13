Galli duro: “I lavori del Franchi sono un obbrobrio, i responsabili del disastro sono pure convinti di aver fatto bene”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli per parlare dello Stadio Franchi in quanto ha fatto molte esperienze da politico: “Ci sono gli artefici di quest’obbrobrio che si vantano e continuano a prendersi dei meriti che non hanno perché i lavori sono indietro e non siamo in vantaggio per nulla. Ci sono stati ritardi perché hanno scavato e hanno trovato la roccia, vorrei capire che cosa credevano di vedere? Non c’erano mica le anguille eh.”

Prosegue: “Hanno fatto un disastro assoluto perché qua da adesso in poi non si potrà nemmeno fare dei concerti o altri eventi all’aperto pubblici perché mancano le uscite a terra. Il Comune ha avuto dei soldi dal Ministero e li ha chiesti alla Fiorentina concedendo un bene nostro con una lunga concessione.”