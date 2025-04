Galli: “Palladino doveva sostituire subito Bove con Mandragora perché è il suo cambio naturale”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina e Milan, Giovanni Galli, che ha commentato le prestazioni di Mandragora, anche ieri uno dei migliori: “Mandragora sta facendo delle partite eccezionali perché è ovunque, anche ieri ha finito con i crampi e non ne aveva veramente più. Non capisco perché Palladino abbia sostituito Bove con Sottil quando poteva mettere da subito lui e magari avremmo risolto prima alcuni problemi. Mandragora è un giocatore umile che non si lamenta e lavora benissimo. Lo abbiamo criticato tanto, ma ora ci sta facendo ricredere.”

Sulla Fiorentina: “Con le grandi abbiamo sempre fatto delle partite straordinarie, soprattutto in casa, perché riusciamo a far esprimere benissimo i nostri cavalli negli spazi e facciamo male a tutti. Adesso per alzare il livello, bisogna vincere con le piccole con lo stesso equilibrio e la stessa grinta pure se gli spazi sono più stretti. Siamo più forti dello stesso anno e non ci sono dubbi, abbiamo del rammarico per qualche punto perso ma fa parte del gioco. Siamo una squadra da 60 punti se facciamo di più, allora sarà una stagione fantastica. Speriamo che le pause siano finite e che d’ora in poi Palladino sappia confermare questi progressi.”