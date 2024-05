Galli: “Christensen è diventato eroe senza aver parato un rigore. Non è stata una grande operazione”

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di Oliver Christensen, autore dell’ennesima prestazione negativa, Queste le parole di Galli:

“Con tutto il rispetto, credo che la Fiorentina non abbia fatto una grande operazione, non ha preso il portiere del futuro, io ho sempre avuto dei dubbi, sia per la postura, sia per come sta in campo, sia per come si muove, sui rigori non ne ha mai parato nemmeno uno, è diventato un eroe senza aver parato nessun rigore. Non è il portiere a cui affiderei il futuro della Fiorentina, è un ragazzo pirotecnico, lasciamolo li, può fare al massimo l’alternativa. Tra lui e Terracciano gioca sempre Terracciano, oggi, fra 2 anni e fra 5 anni. Se non si ritiene Terracciano un portiere all’altezza, allora non Christensen che ti risolve questo problema”

