Galli: "Fiorentina concreta e ha un gran portiere. Sognare non costa nulla, le ambizioni devono esserci"

Arrivare tra le prime quattro equivale a vincere lo scudetto

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, si è soffermato sulle prestazioni dei viola in questo campionato. Queste le sue parole:

"Dopo le due vittorie di misura contro Genoa e Torino, dissi che questa Fiorentina mi ricordava quella dell'82. Perché l'1-0 ti dà forza e convinzione che non è equivalente a un 5-0 o un 6-0. Questa Fiorentina ha grande concretezza, ha un grandissimo portiere che si è ripresentato sul palcoscenico europeo e mondiale alla grande, prende pochi gol, alla prima occasione va in vantaggio e gestisce benissimo. Sognare non costa niente, le ambizioni devono esserci. Arrivare tra le prime quattro equivale a vincere lo scudetto".

Kean: “Palladino è come un padre per me. Quest’estate mi ero promesso di tornare ad alti livelli”

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