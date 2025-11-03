Galli: “Tutti credevano nel miracolo di Pioli, ma in realtà non ha mai avuto un appoggio dalla società”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere viola Giovanni Galli per parlare di Fiorentina: “Non è semplice risolvere la situazione della Fiorentina perché nessuno ha la bacchetta magica, ma credo che dopo ieri i giocatori abbiano capito che il pubblico e Firenze siano in grande sofferenza e non ne possano veramente più perché la Fiorentina in casa non ha mai vinto e poteva averle perse tutte senza i rigori col Bologna. Se prendi 11 giocatori viola e 11 del Lecce con una pulizia mentale, non hai problemi a vincere, ma adesso non riesci a far nulla poi c’è anche la sfortuna perché magari lo scorso anno i due tiri di Kean sarebbero entrati casomai.”

Su Vanoli: “Lo conoscevo da giocatore ed era un uomo eccellente che a Firenze ha regalato la Coppa Italia. Lui è un allenatore preparato ed esperto che viene da una panchina importante come il Torino e non è Palladino che veniva da Monza. Si tratta di un allenatore moderno e con la corazza come ci vuole a Firenze perché ci vuole uno tosto di forte temperamento. Mi piace, voglio vedere se va bene per Firenze perché la città necessita di un profilo di carattere.”

Prosegue: “Mi auguro si possa uscire da questa situazione perché noi siamo partiti da -19 e siamo arrivati in Europa quindi non è impossibile ritirarci su. Pioli non è questo perché lui ha lasciato sempre un ricordo di calcio e un buon lavoro ovunque, mentre qua non ha fatto niente perché qua non vediamo nulla di quello che lo contraddistingue. Pioli è arrivato senza staff e si pensava nel suo miracolo che da solo non è riuscito a fare.”