Galli: “Comuzzo da tenere, Kessié potrebbe fare la differenza. Felice per Kean, ha mandato un segnale”

L’ex portiere viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, commentando alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina. Tra i nomi al centro della discussione, Comuzzo, Kessié e Moise Kean. Queste le sue parole:

“Cosa mi aspetto da Comuzzo? Dopo la partenza di Ghilardi, passato alla Roma, e l’addio di Moreno, la situazione resta simile a quella degli anni passati: si rischia di perdere un giovane promettente. Comuzzo è rapido, un buon marcatore, e ha qualità che difficilmente si trovano sul mercato. Mi dispiacerebbe molto vederlo partire: l’identità di un club passa anche dai suoi talenti, e venderli appena diventano interessanti non dà un bel segnale. Se c’è l’occasione, la società dovrebbe puntare su di lui e magari valorizzare altri giovani già presenti in rosa”.

Parlando di rinforzi a centrocampo, Galli ha commentato così l’ipotesi Kessié:

“Franck è un giocatore completo: ha forza fisica, segna, ha personalità e sa fare entrambe le fasi. In rosa la Fiorentina non ha nessuno con le sue caratteristiche. Mi ricorda un po’ Mandragora, ma con più struttura. Un profilo del genere può fare la differenza, soprattutto con un allenatore come Pioli”.

Infine, una riflessione su Moise Kean:

“Il rinnovo? Le cifre sono affari dei procuratori, ma il compromesso da trovare è che resti a Firenze. Sono felice che abbia deciso di lanciare un segnale forte, sia alla piazza che allo spogliatoio. Dopo l’incertezza che c’era con Palladino, ora con Pioli in panchina c’è una figura di riferimento più solida, e anche il progetto Fiorentina ne esce rafforzato”.