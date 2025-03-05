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Galli: "Se Palladino ha promesso a Terracciano di giocare domani, allora non può cambiare idea ora"

Il dirigente ed ex portiere viola ha commentato la possibile alternanza di domani sera con Terracciano probabile dal primo minuto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 13:49
Galli: "Se Palladino ha promesso a Terracciano di giocare domani, allora non può cambiare idea ora" -
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A Lady Radio l'ex portiere viola Giovanni Galli ha detto la sua su chi giocherà domani in porta: "Se Palladino ha detto dall'inizio della stagione che Terracciano è il titolare, allora deve continuare con lui a prescindere dell'avversario e della partita perché altrimenti rischi seriamente di incrinare dei rapporti nello spogliatoio. Lo dico perché mi è successo a fine carriera a Parma: arrivai per fare il secondo a Bucci e mi fu detto che avrei fatto la Coppa Italia, ma una volta arrivati in finale Scala mise lui. Fu un episodio che mi fece arrabbiare e da lì ruppi il mio rapporto con la società e finii la carriera. Ora noi non sappiamo se Palladino abbia fatto questi discorsi ai portieri, ma qualora fosse così è il caso di mantenere la parola data."

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