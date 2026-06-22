Galli: "De Gea verrà valutato da Filippi, sarà lui a decidere chi sarà il futuro portiere viola"

L'ex portiere ha parlato del nuovo preparatore e del legame con lo spagnolo

Esprimendo le proprie impressioni a Lady Radio, l'ex numero uno viola Giovanni Galli ha commentato le recenti mosse societarie, partendo proprio dall'ingaggio del nuovo specialista per la difesa della porta: «Paratici ha una stima cieca nei confronti di Filippi, un professionista abituato a confrontarsi con i palcoscenici più prestigiosi», ha evidenziato l'opinionista, rimarcando il valore della scelta. «Il legame di quattro anni ne è la prova evidente, oltre al fatto che la società gli abbia consegnato le chiavi del settore. Toccherà a lui, di concerto con Grosso, stabilire chi difenderà i pali della Fiorentina».

Successivamente, l'ex calciatore ha voluto tessere le lodi della nuova gestione sportiva, giudicando molto promettente l'opera di rifondazione in atto: «La sensazione è quella di un ambiente intriso di serietà e grandissima preparazione. Paratici sta ridisegnando il club da cima a fondo», ha osservato Galli, mettendo in luce la tattica del dirigente. «Poiché intervenire sulla rosa richiede più tempo, ha preferito iniziare modificando i quadri tecnici. Il segnale lanciato dal direttore è fortissimo: questa squadra non vuole essere una semplice comparsa, ma si sta riorganizzando per diventare una certezza assoluta del nostro calcio».