Galli: "Alla Fiorentina serve una scossa, manderei via il direttore. Sennò è troppo facile"

Intervenuto a Zona Mista su RTV38, Giovanni Galli ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Hellas Verona: "Al di là del discorso dell'allenatore, una scossa va data. Devi pr...

Intervenuto a Zona Mista su RTV38, Giovanni Galli ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Hellas Verona: "Al di là del discorso dell'allenatore, una scossa va data. Devi prendere un direttore nuovo. Un messaggio lo devi mandare. Sennò è troppo facile, si mandano sempre via gli stessi. Su sei anni si sono sbagliate dieci campagne acquisti. Forse si salvano le ultime due, che credo siano buone. Però oggi serve una figura, all'interno della società, che abbia spessore. Esagero: se ci fosse Marotta, sul mercato, andrei a prendere lui. In tre giorni risolve tutto".