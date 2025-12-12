12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

R. Galli: “Fiorentina: la vittoria non basta, adesso c’è il Verona. Dzeko simbolo delle nuove gerarchie”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Riccardo Galli, giornalista de La Nazione, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev durante il suo intervento a Radio Bruno.

«La vittoria di ieri non basta. La Fiorentina deve dare una conferma importante domenica contro il Verona, altrimenti il successo in Conference rischia di essere inutile».

Sul tema della fascia di capitano a Dzeko:

«Dzeko è un giocatore importante per il gruppo. Vanoli sta rivedendo alcune gerarchie, e questa scelta lo dimostra».

Galli si è poi soffermato sulle possibili scelte di formazione per la sfida di domenica:

«Contro il Verona mi aspetto una Fiorentina senza un regista vero. Immagino un centrocampo a due, senza Fagioli e senza Nicolussi Caviglia. In ogni caso, per cambiare ci vuole coraggio, e Vanoli questo coraggio ce l’ha».

