Galli sicuro: “Se la Fiorentina tenesse Kean e Dodò, con Pioli in panchina, sarebbero 70-80 punti”

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della situazione attuale di casa viola, queste le sue parole:

“I principali rischi legati alla permanenza di Kean arrivano dalla Premier League e dalla Bundesliga. Le società interessate dovranno chiedersi se le prestazioni offerte in questa stagione siano realmente sostenibili nel tempo. Le sue esperienze all’estero, infatti, sono state altalenanti: buona quella al PSG, meno brillante quella con l’Everton. In Serie A, al momento, non vedo molte squadre realmente in corsa per lui, se non forse il Napoli, grazie al coraggio e alla visione a lungo termine del suo presidente. Per quanto riguarda la Fiorentina del futuro, se la rosa dovesse rimanere quella dell’ultima stagione, con l’aggiunta di Fazzini e l’arrivo di Pioli in panchina, credo che questa squadra possa tranquillamente ambire a un bottino compreso tra i 70 e gli 80 punti.

Con qualche innesto di qualità, le prospettive non potrebbero che migliorare ulteriormente. Ho grande fiducia in Pioli: porta con sé una competenza superiore rispetto ai suoi predecessori, un notevole bagaglio di esperienza e una conoscenza profonda della piazza fiorentina. Se dovessero arrivare anche nuovi titolari, ci sarebbe la possibilità di sperimentare approcci tattici differenti per affrontare il campionato. L’unica certezza, a mio avviso, è che la squadra dovrà superare la soglia dei 65 punti nella prossima stagione. E con Pioli alla guida, questo traguardo è assolutamente alla portata”