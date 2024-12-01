Galli: "De Gea è un leader vero, ha avuto problemi in uscita, ma si è ripreso"

L'ex numero uno viola ha parlato del suo omologo spagnolo attuale portiere della Fiorentina da questa stagione

A La Nazione l'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina-Inter e in particolare dello spagnolo De Gea: "Ha preso in mano il reparto difensivo con autorevolezza, lo stop di un anno non lo ha fermato anzi è sempre un grande portiere. All'inizio ha avuto delle difficoltà per le uscite sulle traiettorie, ora però ha recuperato ottimamente e ha dato un grande contributo."

Sui fiorentini: "Sono fantastici, perennemente in conflitto con loro stessi però con una passione unica. Possono passare dalle stelle alle stalle in un giorno. Sono uno di loro e ne sono fiero."

Sulla sua carriera: "Il gol di Maradona del 1986 al mondiale fu un trauma, non lo volevo rivedere e mi sentivo colpevole poi sono andato al Milan per ripartire, è stata dura perché mi sentivo gli occhi di tutti contro di me."

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