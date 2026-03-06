6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galli bacchetta De Gea: “Un capitano non dice mai una cosa del genere. Lo stimo ma quest’anno è irriconoscibile”

Rassegna Stampa

Galli bacchetta De Gea: “Un capitano non dice mai una cosa del genere. Lo stimo ma quest’anno è irriconoscibile”

Redazione

6 Marzo · 10:22

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 10:22

TAG:

De GeaFiorentinaGalli

Condividi:

di

"Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Ognuno pensa al suo orticello"

Ha fatto discutere l’uscita David De Gea, non in campo ma ai microfoni della stampa, dopo Udinese-Fiorentina. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: «Anche se fossi riuscito a evitare il primo gol, lo avremmo preso più tardi». Dichiarazioni che Giovanni Galli stigmatizza incondizionatamente, con una premessa: «La mancanza di padronanza della lingua può aver influito – dice – Secondo me questa cosa lo ha portato a esprimere un concetto che, comunque, non va espresso. Soprattutto perché ha la fascia da capitano».

Meglio nello spogliatoio? 
«No, un capitano non dice mai una cosa del genere. In una situazione simile, deve dire l’esatto contrario. Entra nello spogliatoio e dice ‘scusate, potevo fare qualcosa di più sul gol’. E allora lo spirito è diverso. E poi…».

Prego. 
«Il primo gol lo ha preso dopo dieci minuti. Aveva già capito che la Fiorentina avrebbe perso? Vuol dire che c’è poca fiducia. Io stimo tanto De Gea, ma quest’anno è irriconoscibile».

Perché secondo lei? 
«Bella domanda. Magari sono cambiati gli allenamenti. Ma se anche fosse, il portiere è il portiere. Se è forte, rimane forte. La scorsa stagione De Gea veniva da un’annata di stop, eppure i difensori fumavano una sigaretta perché c’era lui a salvare qualsiasi cosa. Quest’anno, invece, la retroguardia è sempre in apprensione». 

Non ha visto una frecciata a Vanoli nelle parole di De Gea? 
«Vanoli deve stare tranquillo, perché non può dire che “i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia”. Il turno coi polacchi lo ha passato, quindi intende dire che passa anche l’errore? Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Non sento mai un’intervista dove si parla del “noi”. Ognuno pensa al suo orticello».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio