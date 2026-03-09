Galli: “Chiederei il silenzio stampa perché chi parla sta facendo solo danni, solo Paratici si faccia sentire”

A Lady Radio l’ex portiere viola e opinionista Giovanni Galli è intervenuto dopo il pareggio spento di ieri contro il Parma: “Anche ieri è stata una gara senza parole, non mi pare ci sia tutta questa preoccupazione perché si continua a credere che la prossima partita sarà quella della svolta e mi ricorda di quando retrocedemmo. Mancano 10 gare e ora saremmo salvi è vero, ma anche ieri siamo stati inguardabili con due squadre molli senza mordente ed è inspiegabile perché stiamo lottando per non andare di sotto, è folle non vedere il furore nei giocatori.”

Prosegue: “La gente fischia perché vede una squadra morta, del gioco non ci interessa, però non è possibile continuare a rimandare di settimana in settimana e dobbiamo avere gli scarponi con la bava alla bocca. Chiedo il silenzio stampa perché chi parla fa danni, quindi è meglio stare zitti senza parlare perché si peggiora solo la situazione e si fanno delle figuracce.”

Su Vanoli: “Va in conferenza e sbaglia tutto perché si fa gli esami di coscienza dopo partite che comunque vanno bene come con lo Jagiellonia dove sei passato e invece quando si perde scarica tutto sui giocatori e non va bene perché poi loro ascoltano e si arrabbiano. Stiamo in silenzio e non lo facciamo parlare in pubblico perché è il caso che si pensi solo a giocare anziché chiacchierare. Parli solo Paratici.”