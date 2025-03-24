Galli: "Palladino ancora non è pronto, sta imparando a fare l'allenatore a Firenze e si vede"

L'ex portiere di Fiorentina e Milan ha parlato del tecnico gigliato e della sua esperienza alla guida dei viola

A Radio Anch'io Sport è intervenuto l'ex portiere viola Giovanni Galli che ha detto la sua riguardo alla Fiorentina: "Quest'anno la Conference deve essere un obiettivo perché dopo aver perso due finali in quel modo, adesso ci aspettiamo la Coppa che Italiano ha sfiorato più di una volta e a cui va merito perché la Fiorentina, prima di lui, non riusciva a fare niente di buono. Arrivavi alle ultime di campionato e ti salvavi alle ultime giornate con una fatica immane mentre lui l'ha resa protagonista di nuovo. Per me la Conference si può vincere davvero perché la squadra è forte e ci sono solo due ostacoli come Chelsea e Betis Siviglia, però sei abbondantemente in corsa."

Su Palladino: "Palladino è un cambio drastico rispetto ad Italiano ed ancora non si può dire che sia un allenatore fatto e finito perché sta imparando a Firenze a fare questo mestiere visto che a Monza aveva Galliani dietro che lo proteggeva e non sentivi nessuna pressione, mentre qua ci sono tutte le domeniche."