Galli: “La Fiorentina è praticamente salva, da giovedì si può provare a vincere la Conference”

Alla trasmissione Sabato al 90esimo Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina dopo il successo di Verona e di Nazionale: “Partita brutta con il Verona che meritava di vincere, conta solo il gol di Fagioli che consente ai viola di mettere un’altra squadra dietro. Questa prestazione orrenda però, aiuta la Fiorentina a mettere un bel mattone per la salvezza dopo un’annata disastrosa. Inoltre, fa strizzare l’occhio alla Conference perché ora che sei più tranquillo, puoi investire molto per vincerla già da giovedì.”

Prosegue sull’Italia: “Purtroppo da noi i giovani non vengono valorizzati e non viene dato loro il tempo per crescere come succedeva prima ai miei tempi. Ora se dalla Primavera non fai subito bene in prima squadra, vieni subito mandato a giro in serie minori e ti perdi. Da noi esiste troppo l’obbligo del risultato e i ragazzi hanno bisogno di maturare, in più abbiamo pochi italiani che giocano nel nostro campionato. Con solo il 30% si fa poco.”