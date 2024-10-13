Galli: "De Gea è un portiere di grande eleganza, è forte ed alza il livello della difesa"

L'ex portiere viola ha commentato le prestazioni del nuovo numero uno gigliato dopo la partita sbalorditiva contro il Milan

Al Tirreno l'ex portiere viola e della Nazionale ha parlato molto degli estremi difensori del momento ed anche di De Gea: "Lo spagnolo è elegante, forte e di grande affidamento. Quando i difensori si voltano e lo vedono si sentono più coperti, lui aiuta molto la fase difensiva perché ha grande esperienza ed è un ottimo professionista. Mi piace molto come sta in porta e come capisce il gioco, non è da tutti ed è un elemento sopra la media."

Sui portieri italiani: "La nostra scuola sta bene, abbiamo tanti giovani di qualità e lo vediamo, magari i giovanissimi fanno più fatica a uscire tipo a me Torriani piace da impazzire però sono convinto che dovremo aspettare un po' per vederlo in azione. In Italia ci vuole più coraggio e lo sappiamo bene, poi per me Vicario è fortissimo, è il mio portiere ideale. Anche Donnarumma è un top, ha forza fisica ma gli manca stile."

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