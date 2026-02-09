G.Galli: “Paratici può aiutare Vanoli anche sul piano tecnico, dovrebbe andare in panchina”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha commentato il pareggio ottenuto dalla squadra di Vanoli contro il Torino, soffermandosi sia sull’andamento della gara sia sul possibile contributo di Paratici all’interno dell’ambiente viola.

Analizzando la partita, Galli non ha nascosto le sue perplessità:

“La Fiorentina continua a fare gli stessi errori. Vanoli e i suoi cambi? Io avrei messo un attaccante in più, no un difensore. La squadra viola non sa stare dietro, allora serve tenere il pallone lontano dalla nostra area”.

L’ex numero uno ha poi allargato il discorso al ruolo di Paratici, sottolineando come la sua esperienza possa rivelarsi preziosa anche dal punto di vista tecnico e gestionale:

“Credo che Paratici possa aiutare Vanoli anche sul piano tecnico. Ha giocato, ha fatto tutti i ruoli nelle società. Secondo me potrebbe andare anche in panchina. Non l’ha mai fatto? C’è sempre una prima volta. Anche solo per gestire chi è lì”.

Infine, Galli ha descritto il clima vissuto in panchina nel finale di gara, evidenziando una tensione eccessiva che rischia di riflettersi sulla squadra:

“Ieri erano tutti in piedi a fine partita. A volte questo dà carica, ma trasmette anche tanta ansia. Non vedevano l’ora che la partita finisse”.