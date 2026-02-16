Galli duro: “Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere”

A Lady Radio l’ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina: “Purtroppo si rigioca giovedì perché la Conference è una bella rottura adesso, ma bisogna giocarla bene perché non puoi fare figuracce visto che sei la Fiorentina. Ricordiamoci che la salvezza è la prima cosa poi viene il resto come l’Europa.”

Su Vanoli: “Sta dando una scossa alla squadra e la situazione è migliorata anche grazie a Paratici che lo ha aiutato pure con la formazione come se fosse un suo collaboratore. Vanoli ora ha qualcuno con cui parlare di calcio ed è un bell’aiuto senza dubbio.”

Su Parisi: “Non mi piace quello che è visto come anche la scena di Bastoni, bisogna avere il pugno di ferro anche da parte della società, però in primis deve essere nel regolamento: 3 giornate di squalifica e 50mila euro di multa, iniziamo a far così poi vediamo se hanno ancora voglia di proporre queste cose. Per me è come barare.”