16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galli duro: “Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere”

Radio

Galli duro: “Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere”

Mirko Carmignani

16 Febbraio · 14:19

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 14:19

TAG:

#FiorentinaComoConferenceGalliParisiVanoli

Condividi:

di

L'ex portiere ha attaccato il terzino viola dopo la simulazione di sabato a Como nella vittoria gigliata per 2-1

A Lady Radio l’ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina: “Purtroppo si rigioca giovedì perché la Conference è una bella rottura adesso, ma bisogna giocarla bene perché non puoi fare figuracce visto che sei la Fiorentina. Ricordiamoci che la salvezza è la prima cosa poi viene il resto come l’Europa.”

Su Vanoli: “Sta dando una scossa alla squadra e la situazione è migliorata anche grazie a Paratici che lo ha aiutato pure con la formazione come se fosse un suo collaboratore. Vanoli ora ha qualcuno con cui parlare di calcio ed è un bell’aiuto senza dubbio.”

Su Parisi: “Non mi piace quello che è visto come anche la scena di Bastoni, bisogna avere il pugno di ferro anche da parte della società, però in primis deve essere nel regolamento: 3 giornate di squalifica e 50mila euro di multa, iniziamo a far così poi vediamo se hanno ancora voglia di proporre queste cose. Per me è come barare.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio