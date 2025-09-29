Galli: "La Fiorentina non riesce a capire cosa vuole Pioli, è in un buco nero d'identità e sotto tono"
Giovanni Galli ex portiere della Nazionale e della Fiorentina è intervenuto a Rai Radio Anch'io Sport per parlare della situazione delle squadre della Serie A, queste le sue parole sulla Fiorentina:"I...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2025 11:01
Giovanni Galli ex portiere della Nazionale e della Fiorentina è intervenuto a Rai Radio Anch'io Sport per parlare della situazione delle squadre della Serie A, queste le sue parole sulla Fiorentina:
"In questo momento la Fiorentina è in un buco nero d'identità, si vede che non riesce a capire cosa chiede l'allenatore. La squadra sta andando sotto tono, fisicamente è un po' indietro. Adesso c'è la Conference e la possibilità di avvicinarsi alla sfida con la Roma con un risultato positivo".