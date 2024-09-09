Galli: "Commisso ha detto che la Fiorentina è più forte dell'anno scorso, spero sia vero"

L'ex portiere viola ha parlato della Fiorentina e di quello che si aspetta in questa stagione dal club viola

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere viola Giovanni Galli che ha commentato i temi più caldi legati alla Fiorentina:"Commisso ha speso tanto e ha fatto una squadra che dice sia più forte dell'anno scorso. Lo spero, adesso starà a Palladino riuscire a mettere a posto la squadra e a dare una certa idea di gioco. Commisso crede in quello che fa e se ha fatto certe scelte avrà le sue ragioni poi il vero giudice sarà il campo che non mente mai. Non conosco tanti di quelli che sono arrivati, quindi, mi è difficile dare un giudizio ora, non so quanto potranno rendere con questa maglia."

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