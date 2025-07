Galli esalta Gudmundsson: “Con Pioli farà benissimo, per me è un giocatore da 20 gol quest’anno”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere viola Giovanni Galli per commentare i temi caldi in casa gigliata come la situazione di Albert Gudmundsson da poco riscattato dalla Fiorentina e reduce da una stagione altalenante: “Sono convinto che con Pioli farà benissimo, mi aspetto una grande stagione e credo che potrà fare 20 gol perché c’è un allenatore che lo saprà sfruttare al meglio. Sono contento della sua conferma perché sarà importante.”

Su Martinelli: “Non so se sia all’altezza di giocare tutte le partite di Conference, è un ragazzo che in due anni è sempre rimasto a guardare e avrà giocato 15 partite al massimo.”

Su Kean: “Bisogna capire cosa vuole fare, è entrato nell’età della maturità e dovrà decidere se restare a Firenze o meno, credo che potrebbe riconfermarsi ancora restando qui con Pioli con una squadra rodata e migliorata. Kean può cercare gloria a Firenze piuttosto che altrove perché questa squadra può davvero fare qualcosa di grande. Kean ha rifiutato l’Arabia a differenza di Retegui magari perché sta rifacendo il contratto con la Fiorentina.”

Sottil per Dodò: “Sottil non è mai stato continuo a Firenze ed è inutile continuare a provare con lui dopo tutto questo tempo. Non è adatto per fare tutta la fascia e deve essere ceduto perché necessita di un altro percorso di crescita.”