Galli: “Ieri una partita poco esaltante, la Fiorentina ha sofferto troppo il gioco dell’Empoli”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli per commentare la vittoria sull’Empoli e l’avvicinamento al Betis: “Purtroppo è una vittoria che serve a poco al momento perché siamo rimasti ottavi e difficilmente risaliremo visto la qualità delle concorrenti. La Fiorentina non ha fatto una grande partita tranne i primi 20 minuti, ma dopo il 2-0 è calata ed ha sofferto parecchio. La prestazione non mi è piaciuta molto e non è stata esaltante visto che l’Empoli poteva anche pareggiarla, ma mi porto a casa il risultato.”

Sul Betis: “In Spagna serve dare un segnale forte e ci sarà bisogno di una difesa più granitica di quanto visto nelle ultime uscite visto che anche il gol di Fazzini non lo puoi prendere mai. La Fiorentina sa pressare, ripartire e deve stare attenta quando non ha palla, sarà un avversario forte e di sicuro è un livello che in Europa non vediamo da tanto per la Fiorentina. Giocando contro le squadre forti, abbiamo dimostrato di saper fare buone partite.”