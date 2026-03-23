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Galli: “Settimana quasi perfetta per la Fiorentina. Il risultato della Cremonese ha riaperto la lotta salvezza”

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Galli: “Settimana quasi perfetta per la Fiorentina. Il risultato della Cremonese ha riaperto la lotta salvezza”

Redazione

23 Marzo · 16:52

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 16:53

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#FiorentinaGalli

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Giovanni Galli a Lady Radio ha parlato della situazione della Fiorentina, mettendo a fuoco per lui passo passo quello che ha affrontato la squadra Viola: “Settimana quasi perfetta. Hai vinto bene a Cremona, hai vinto soffrendo in Polonia e ieri hai ripreso una partita che poteva essere chiusa da subito. Hai ottenuto ‘sette punti’ in tre partite, ritrovando certezze e serenità. Non siamo ancora usciti. La vittoria della Cremonese a Parma ha riaperto tutto.
Vanoli ha dovuto rimettere in sesto le cose, tra errori e tentativi, com’è normale. La Fiorentina ha più chance se gioca sull’avversario, come a Bologna, Como e Cremona. Le partite difficili sono quelle in cui domini ma soffri, come Cremonese in casa e Pisa in casa.”

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