Galli: “Settimana quasi perfetta per la Fiorentina. Il risultato della Cremonese ha riaperto la lotta salvezza”

Giovanni Galli a Lady Radio ha parlato della situazione della Fiorentina, mettendo a fuoco per lui passo passo quello che ha affrontato la squadra Viola: “Settimana quasi perfetta. Hai vinto bene a Cremona, hai vinto soffrendo in Polonia e ieri hai ripreso una partita che poteva essere chiusa da subito. Hai ottenuto ‘sette punti’ in tre partite, ritrovando certezze e serenità. Non siamo ancora usciti. La vittoria della Cremonese a Parma ha riaperto tutto.

Vanoli ha dovuto rimettere in sesto le cose, tra errori e tentativi, com’è normale. La Fiorentina ha più chance se gioca sull’avversario, come a Bologna, Como e Cremona. Le partite difficili sono quelle in cui domini ma soffri, come Cremonese in casa e Pisa in casa.”