Galli: "La Fiorentina ha un'organico competitivo e non può giocare solo sui lanci lunghi"

L'ex portiere viola e dirigente ha commentato la sconfitta di ieri a Firenze contro il Como di Fabregas per 0-2

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere viola e dirigente Giovanni Galli che ha detto la sua sulla sconfitta di ieri contro il Como: "La Fiorentina ha un organico superiore ad altri anni, mi pare che Palladino abbia avuto tutti gli acquisti di cui aveva bisogno con tanti giocatori di livello, per questo è lecito aspettarsi qualcosa di più, invece giochi sempre in un modo. La Fiorentina fa solo lanci lunghi su Kean che la tiene e fa salire la squadra, non c'è altro e non lo comprendo. Ieri non avevi Kean ma hai continuato a giocare alla stessa maniera con lanci su Zaniolo che non può fare la punta, infatti non ne ha presa una perché non lo sa fare. Giocare solo in un modo è un limite visto che diventi prevedibile ed è facile prenderti le misure, hai l'attaccante e tutti gli vanno dietro."

Prosegue: "Non possiamo mettere il cartello di lavori in corso ad una squadra che ha quest'organico. La Fiorentina ha fatto un buon mercato ed ora sta a Palladino mettere in campo una formazione all'altezza. Non ci possiamo accontentare di qualche lancio nel vuoto."