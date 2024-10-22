Galli (ag. Bianco): "Il gol a Verona? È solo l'inizio. La Fiorentina lo segue, ora vuole fare bene a Monza"

L'agente di Alessandro Bianco ha parlato dopo il gol realizzato dal suo assistito a Verona, soffermandosi sul suo percorso in Serie A

L'agente di Alessandro Bianco, Giuseppe Galli, è intervenuto a Sportitalia per parlare del centrocampista classe 2002 di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Monza di Nesta. Queste le sue dichiarazioni dopo il gol realizzato dal suo assistito nella gara contro il Verona:

“L’ho visto ieri dopo la partita ed era felicissimo, il primo gol in Serie A è sempre un bel traguardo, ma per lui è solo l’inizio di un percorso che sta facendo. Come pensavo, sta dimostrando che in questa categoria ci può stare benissimo. Se Nesta è importante per la sua crescita? Beh, considerando che lo ha avuto anche l’anno scorso e lo ha voluto con sé quest’anno, lo è molto in termini di fiducia e consigli che gli dà. Poi certo, il ragazzo ha qualità e ci mette tanto del suo per meritarsi questa fiducia.

Non voglio dire dove possa arrivare, ma di anno in anno sta crescendo aggiungendo qualcosa al proprio bagaglio. Come dicevo, anche in Serie A sta facendo vedere quanto vale e che può giocarci tranquillamente, nonostante la giovane età. Se siamo in contatto con la Fiorentina? Come tutte le società che mandano in prestito un proprio talento, la Fiorentina lo segue: è un giocatore di proprietà dei viola, anche se ora è concentrato sul Monza ed a fare bene dov’è".

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