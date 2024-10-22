Bucchioni: "La Roma ha l'organico più forte. Gudmundsson grave perdita, ma la viola può vincere grazie al gruppo"

Le assenze di Gudmundsson e forse di Kean potrebbero essere pesanti per le prossime partite. Speriamo di recuperare almeno l'attaccante Italiano prima della partita contro la Roma

Enzo Bucchioni, giornalista, commentatore televisivo e opinionista, è intervenuto nella trasmissione sportiva Pentasport su Radio Bruno parlando della situazione della Fiorentina e analizzando la prossima partita contro la Roma in programma domenica prossima all'Artemio Franchi:

"I giallorossi hanno sicuramente l'organico più forte. Basti pensare a giocatori come Dybala, Soulè, Baldanzi, Dovbyk, Konè, astro nascente del calcio francese. In questo momento è una squadra in difficoltà, ma può riprendersi in qualsiasi momento. Io, però, devo guardare in casa mia e devo essere sincero, quest'anno vedo del potenziale, però va espresso. C'è tutto per essere ottimisti".

"Le assenze di Gudmundsson e forse di Kean potrebbero essere pesanti per le prossime partite. Speriamo di recuperare almeno l'attaccante Italiano prima della partita contro la Roma, perchè in questo momento è fondamentale. Allargo il discorso dicendo che alcuni giocatori a gennaio devono essere piazzati nel calciomercato, per poi trovare il vice Kean, che diventa fondamentale per il proseguo del campionato. In questo momento non c'è un vice Kean. Se mi avessero chiesto tra i due infortunati, chi avresti preferito fuori per la gara contro i giallorossi, non avrei voluto nessuno (ride), però se proprio avessi dovuto scegliere uno dei due, avrei scelto Gudmundsson, perchè il centravanti ex Juventus ha quei movimenti e quella profondità che non te la da nessuno in rosa nella Fiorentina, neanche Kouame, che si muove tanto e corre molto in avanti".