Galli consiglia: “Non cediamo Nicolussi Caviglia, bisogna farlo giocare in mezzo al campo con Fagioli”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del momento in casa Viola. Le sue parole: “Non ero entusiasta per la prestazione contro l’Udinese, invece a Parma avevo visto dei segnali, che ieri contro la Cremonese sono stati confortanti, almeno a livello atletico e di attenzione. Prima sembravano tutti anestetizzati. Ieri ho visto almeno una squadra viva. Certo c’è da dire una cosa: ma la Cremonese che ci fa in Serie A? Hanno avuto qualche occasioni per le difficoltà che sta vivendo la Fiorentina“.

“Se la squadra viola avesse avuto qualità nell’uscita con il palleggio, avrebbe potuto segnare 2 o 3 gol. La rete mi ha dato gioia, perché Kean aveva sbagliato l’impossibile. E invece ieri è cambiato il vento, è girato, almeno da questo punto di vista”.

L’ex portiere si è poi soffermato sul mercato: “Secondo me Nicolussi deve giocare in mezzo al campo insieme a Fagioli, bisogna lasciarli esprimere. Ha la valigia pronta? Pazienza. Io non lo cederei mai. In alternativa, allora, si prenda un giocatore con le sue stesse caratteristiche. Miretti? Mi ricorda Mandragora. Leggo i nomi di Samardzic o Baldanzi, ma a cosa servirebbero? Di che tipo di calcio stiamo parlando?”

“Se vuoi sfruttare Solomon, nell’area avversaria devi portare almeno un uomo in più. Quegli ultimi quindici minuti, per me, sono l’immagine della Fiorentina che dovrebbe essere quest’anno. Gudmundsson? Deve riuscire a trovare i suoi spazi e i compagni devono credere in lui.”