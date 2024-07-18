Galli: "Firenze ti dà tanta pressione, anche sul 4-0 i tifosi si fanno sentire se la squadra non è concentrata"

L'ex portiere viola e della Nazionale ha parlato di Firenze e di quello che ti trasmettono i tifosi in campo

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha commentato la situazione in casa Fiorentina a News.Superscommesse.it : "Sono un po' perplesso da alcune scelte, la stagione deve ancora cominciare quindi tutti hanno bisogno di tempo per chiarirsi le idee e capire in che direzione andare. Firenze è una piazza particolare, la conosco bene, le pressioni sono alte e i tifosi pretendono tanto. Firenze ti dà tanta pressione, anche sul 4-0 ci si aspetta sempre il massimo e se non sei pronto si fanno sentire. "

Su Palladino:"Palladino è giovane, spero sia all'altezza di Firenze perché deve sapere che non è Monza. Lui viene da un anno e mezzo dove poteva fare tutto, era tranquillo e ben coperto da Galliani che è un grande direttore. A Monza ha fatto bene, spero che porti il suo entusiasmo e che sia in grado di trasmettere le sue idee. "

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