Galli: “La società non può restare ancora in silenzio, qualcuno deve cominciare a farsi sentire”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere della Fiorentina e del Milan Giovanni Galli per parlare della gara di ieri: “Ci sono degli episodi che fanno cambiare una stagione così come l’anno scorso con la Lazio con il rigore su Dodò fuori dal campo, magari ora il gol annullato al Bologna ci scuote. La partita da lì cambia perché poi Holm fa una scemenza e prende rosso, allora lì la Fiorentina è rientrata e poteva anche vincerla se Dodò non sbaglia clamorosamente all’ultimo secondo.”

Sulla Fiorentina: “Non sono sollevato perché la partita è stata ripresa in fondo, ma la prestazione non è stata buona per niente perché non abbiamo visto nulla. Ci sono dei giocatori che non sanno più fare il loro mestiere ed è la situazione che li ha portati ad essere bloccati, anche chi pensavo fosse valido adesso è totalmente fuori fase perché il primo tempo è stato come a Milano e avrei cambiato di più all’intervallo.”

Sulla Curva Fiesole: “La contestazione è stata pure leggera, hanno contestato i giocatori quando bisognava toccare anche la società che è assente e doveva farsi sentire di più. Se il Presidente non può intervenire, allora faccia un comunicato scritto perché non si può rimanere in silenzio e lasciare questa confusione in giro, qualcuno deve cominciare a farsi sentire.”