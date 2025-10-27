27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galli: “La società non può restare ancora in silenzio, qualcuno deve cominciare a farsi sentire”

Radio

Galli: “La società non può restare ancora in silenzio, qualcuno deve cominciare a farsi sentire”

Mirko Carmignani

27 Ottobre · 14:00

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 14:00

TAG:

#FiorentinaBolognaCommissoGalliPioli

Condividi:

di

L'ex portiere di Fiorentina e Milan è intervenuto per commentare la situazione in casa viola dopo il pareggio di ieri

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere della Fiorentina e del Milan Giovanni Galli per parlare della gara di ieri: “Ci sono degli episodi che fanno cambiare una stagione così come l’anno scorso con la Lazio con il rigore su Dodò fuori dal campo, magari ora il gol annullato al Bologna ci scuote. La partita da lì cambia perché poi Holm fa una scemenza e prende rosso, allora lì la Fiorentina è rientrata e poteva anche vincerla se Dodò non sbaglia clamorosamente all’ultimo secondo.”

Sulla Fiorentina: “Non sono sollevato perché la partita è stata ripresa in fondo, ma la prestazione non è stata buona per niente perché non abbiamo visto nulla. Ci sono dei giocatori che non sanno più fare il loro mestiere ed è la situazione che li ha portati ad essere bloccati, anche chi pensavo fosse valido adesso è totalmente fuori fase perché il primo tempo è stato come a Milano e avrei cambiato di più all’intervallo.”

Sulla Curva Fiesole: “La contestazione è stata pure leggera, hanno contestato i giocatori quando bisognava toccare anche la società che è assente e doveva farsi sentire di più. Se il Presidente non può intervenire, allora faccia un comunicato scritto perché non si può rimanere in silenzio e lasciare questa confusione in giro, qualcuno deve cominciare a farsi sentire.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio