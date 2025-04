Galli: “Italiano aveva una squadra più debole, ma portava a casa sempre il risultato”

A Lady Radio l’ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato il pareggio della Fiorentina a reti bianche contro il Parma: “Dopo Napoli eravamo sicuri di essere nella condizione per cui si sperava di fare 3 vittorie di fila contro Empoli, Cagliari e Parma, ma siamo partiti male e difficilmente questo pareggio ci fa ben sperare per il futuro perché la squadra non riesce a imporre un gioco incisivo contro queste squadre che si chiudono. Con le piccole non riesci a creare occasioni e se continui con questa mentalità, sarà dura finire bene questo trittico. La Fiorentina, giocando così, non vince, ma raccoglie solo pareggi che non servono a niente, siamo altalenanti e non aiuta a fare un buon campionato.”

Sulla Fiorentina: “Mi pare che, se a questa squadra, levi un paio di giocatori o se stanno meno bene, allora non fai nulla e perdi tutta la tua identità. Purtroppo abbiamo dei limiti evidenti che l’anno scorso riuscivamo a chiudere con l’allenatore. Italiano aveva una squadra più debole, ma portava sempre il risultato, quindi a mio avviso il lavoro di Palladino non è eccellente perché sta facendo peggio con una squadra molto più forte.”