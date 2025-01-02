Galli: "Folorunsho ideale per sostituire Bove. Dubito si possa completare facilmente, De Laurentiis è furbo"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli ha così parlato dell'operazione di mercato tra Fiorentina e Napoli per il trasferimento in maglia viola di Michael Folorunsho: "Ho dei dubbi sul...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli ha così parlato dell'operazione di mercato tra Fiorentina e Napoli per il trasferimento in maglia viola di Michael Folorunsho: "Ho dei dubbi sul fatto che si possa completare facilmente l’operazione Folorunsho, soprattutto in prestito con diritto. Se fossi il Napoli, perchè dovrei dare questo calciatore alla Fiorentina, un competitor per la Champions? O gli dai tanti soldi, oppure ritengono che non possa dare qualcosa in più alla Fiorentina. De Laurentiis è troppo furbo. Penso Folorunsho sia un calciatore valido, ma non capisco cosa nasconda questa operazione e non credo la Fiorentina sia l’unica che lo cerca. Penso sia ideale per sostituire Bove, ma mi fa riflettere la scelta del Napoli. Può giocare centrocampista o esterno, forte fisicamente e con bella gamba. Se viene a Firenze con l’idea di migliorarsi, con Palladino può completarsi e tornare in Nazionale”.

ARRIVA L’UFFICIALITÀ: NICOLAS VALENTINI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA, CONTRATTO FINO AL 2029

https://www.labaroviola.com/arriva-lufficialita-nicolas-valentini-e-un-nuovo-giocatore-della-fiorentina-contratto-fino-al-2029/283074/