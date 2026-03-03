Galli: “De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo”

A Lady Radio l’ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina dopo la sonora sconfitta di Udine: “Ieri mancava Dodò e hai capovolto la squadra manco fosse Maradona, non è possibile perché sei regredito a prima di Natale dove non esistevi mai e hai buttato via tutto il buono che avevi fatto. L’allenatore ha scelto una squadra che nemmeno col bussolotto dei numeri potevi tirare fuori, eri molle e senza grinta e questo è molto preoccupante perché il pericolo è reale e la salvezza non è facile. Vorrei vedere qualcuno che accompagni Vanoli nella gestione e nello schieramento in campo.”

Su De Gea: “Non è sicuro, non dà tranquillità a nessuno del reparto, oltre a questo dico che non esce mai ed è un limite enorme. Non lo vedo sereno da inizio campionato e mi sembra irriconoscibile perché è fortissimo, ma non ci siamo proprio anche dalla postura del corpo.”

Su Gudmundsson: “Non è in forma, è leggero ed è stato travolto dai giocatori dell’Udinese che se lo sono mangiato senza problemi. Gudmundsson non doveva giocare perché è fermo da un mese e doveva essere rimesso in campo per gradi.”