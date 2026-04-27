Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"

L'ex portiere è critico su come la Fiorentina ha gestito la situazione di Kean

A Lady Radio l'ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina: "Soltanto due settimane fa Paratici tesseva le lodi del progetto Under 23, poi però abbiamo visto la scelta di Vanoli su Braschi. Io credo che il DS viola debba chiedere spiegazioni all'allenatore su questa decisione: se Vanoli voleva mandare un segnale forte, ci è riuscito in pieno. C'erano tutte le condizioni ideali per far debuttare il ragazzo, nessuno avrebbe avuto nulla da perdere. Invece è rimasto a scaldarsi per 97 minuti: ma stiamo scherzando? La Primavera è in testa alla classifica e l'Under 18 ha alzato il trofeo a Viareggio, ma se questi giovani non vedono il campo nemmeno in simili partite, a cosa servono queste formazioni? Solo a occupare i campi del Viola Park? Al Feyenoord lanciano i classe 2010, mentre qui a Firenze ci entusiasmiamo ancora per una doppietta di Croci nell'Under 18. È assurdo."

Prosegue: "Se dovessi pianificare la ripartenza, io punterei dritto su Martinelli. Il prossimo anno sarà un nuovo inizio, probabilmente senza l'impegno delle coppe europee. De Gea ha uno stipendio molto oneroso: secondo me può essere sacrificato per investire su un talento giovane, anziché affidarsi a un portiere di 39 anni. Per quanto riguarda Grosso, l'ho conosciuto e ha il carattere giusto per questa piazza; bisogna però avere massima fiducia nell'operato di Paratici."

Infine, su Kean assente allo stadio per fare fisioterapia: "Mi auguro vivamente che cambi marcia anche la comunicazione del club. Una giustificazione del genere è francamente incommentabile, specialmente considerando che si giocava alle 12:30".