Galli: “De Gea non sta rendendo come ci aveva abituato, fa troppi errori ogni gara”

15 Dicembre · 20:57

L'ex portiere viola e dirigente ha commentato la brutta sconfitta di ieri contro il Verona per 2-1 con Orban

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere viola e dirigente gigliato Giovanni Galli per parlare del pessimo momento della Fiorentina, ultima in classifica: “Giusto prendere un dirigente esterno perché non si può gestire una società con due persone e basta, non è possibile, hai sempre bisogno di un interlocutore in più con cui interagire e confrontarti a livello calcistico. Il problema è che siamo in un ritardo clamoroso perché siamo a dicembre e il disastro è già partito.”

Prosegue: “Purtroppo questa società non conosce la materia e se non succede il peggio, non agisce perché se ieri vincevi, nessuno avrebbe detto nulla. La Fiorentina non funziona, va tutto storto dall’inizio e nessuno si sta prendendo delle responsabilità perché non ci siamo proprio, la squadra non va e hai un allenatore come Vanoli che ha deluso non avendo dato niente di suo.”

Sui singoli: “Ditemi chi sta giocando decentemente perché De Gea non para più, gli tirano e prende gol con troppa facilità poi hai Dodò che sembra l’ombra di sè stesso, Kean fa una fatica immane a segnare, Gosens è infortunato e non si sa dove sia perché è sparito, in più hai un centrocampo insufficiente e veramente inguardabile.” 

