Sentite Galli: “Dodo? Io non lo rischierei col Betis. A destra può giocare tranquillamente Folorunsho”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli ha così parlato in vista della sfida di ritorno contro il Betis, soffermandosi anche sulla possibilità di vedere in campo Dodo: “Io non lo rischierei. A destro puoi giocare tranquillamente con Folorunsho. Con il gioco che hanno loro fanno molta fatica a coprire gli esterni, infatti le occasioni migliori sono arrivate da lì. Se il brasiliano ci fosse stato a Siviglia li avrebbe fatti a fette”. Intanto, come si vede dai social della Fiorentina, Dodo è tornato ad allenarsi in gruppo.