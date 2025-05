Dodo non ha alcuna intenzione di mancare in questo finale di stagione cruciale per la Fiorentina. E dal Viola Park arrivano buone notizie per Raffaele Palladino in vista del ritorno contro il Betis (giovedì ore 21.00). Infatti, come si vede dal video dell’allenamento postato dal club viola, il terzino brasiliano si è allenato in gruppo.

