Galli elogia De Gea: “Può giocare fino a 40 anni, spero nella Fiorentina. Le parate hanno cancellato le perplessità”

Parla anche con i compagni, questo dà certezze

L’ex portiere Giovanni Galli ha rilasciato queste parole al Corriere dello Sport: “Sono bastate alcune grandi parate per cancellare ogni perplessità tra lo scetticismo generale. De Gea si è imposto a Manchester, ma lo vedo più adatto a un campionato come il nostro, conforme alle sue caratteristiche tecniche e atletiche. Ora parla anche con i compagni e questo è molto importante perché dà certezze. De Gea può giocare fino a 40 anni col fisico che ha. Spero che lo faccia nella Fiorentina".

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