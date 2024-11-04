Galli: "In questa Fiorentina vedo lo spirito dell'82. Quell'anno siamo partiti male, poi fu lotta scudetto"

La Fiorentina vince a Torino ed è terza in classifica, Giovanni Galli ha commentato l'attuale momento viola

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del momento positivo della squadra viola, queste le sue parole:

"La vittoria contro la Roma, nonostante il loro momento difficile, fa parte di quelle vittorie da ricordare. Rivedo in questa Fiorentina quello spirito dell'82, all'epoca la squadra non era partita per progetti ambiziosi, le prime partite non avevamo fatto benissimo, non eravamo partiti bene, avevamo perso due volte, poi alla fine ci siamo ritrovati a lottare per il titolo. Abbiamo vinto spesso 1-0, è anche vero che prima si giocavano 30 partite e non 38 come oggi. Eravamo una buonissima squadra ma era una squadra in costruzione.

Questi risultati sono ganzi, vincere 1-0 lottando tutta la partita ci piace, 1 a 0 in trasferta è da goduria, poi devi anche meritare, non le puoi rubare tutte, ma non mi riferisco alla Fiorentina, è stata una partita difficile quella di ieri, vincere a Torino non è mai stato semplice, loro hanno iniziato fortissimo, hanno un tecnico molto bravo. Siamo stati bravi e fortunati, è già la seconda volta che dopo un lancio dalla difesa facciamo gol, questa cosa è bellissima, in barca al tika taka.

Palladino sta cercando di dare autostima a questa squadra attraverso ai risultati. Lui è arrivato alla Fiorentina con tutti che aspettavano i risultati, c'era pressione su di lui. Lui dopo il mercato ha cambiato la squadra, squadra nuova, 9 titolari su 11 tutti nuovi, piano piano arrivano i risultati, qualche partita la giochi bene, qualche partita la giochi male, ma fa parte del percorso di crescita. Le squadre non giocano tutte uguali, altrimenti vincerebbe chi ha i giocatori più forti, ognuno ha una propria identità, il proprio percorso.

Non condivido le parole di Palladino dopo la partita che ha detto che fanno tutto i giocatori, l'allenatore conta il 40% in una squadra, è il punto di riferimento sia per la società e sia per l'allenatore. Cabral vice Kean? Lui conosce la piazza, come vice potrebbe anche andare bene. Su di lui è una delle poche volte che Rui Costa ha sbagliato"

PRUZZO PARLA DELLA FIORENTINA, LE SUE PAROLE

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