Galli: "Palladino fa l'allenatore da un anno e mezzo, non creda di dare lezioni di calcio a nessuno"

L'ex dirigente viola e portiere ha detto la sua opinione riguardo al momento dei gigliati alla luce delle ultime prestazioni

A Lady Radio è intervenuto l'ex portiere e dirigente Giovanni Galli che ha detto la sua sul successo con il Lecce: "Serviva una vittoria per muovere la classifica dopo delle prestazioni negative, ma di positivo mi tengo solo il risultato perché anche le dichiarazioni del post gara di Palladino non mi sono piaciute. Non mi piace vedere un allenatore che prende in giro un ambiente intero, bisogna avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità a prescindere dalla tua proposta di calcio, ma ci vuole la forza di ammettere la propria colpa. Palladino deve essere coerente perché non siamo noi a farti ridere, devi essere tu a farci sorridere con le prestazioni in campo e lo hai fatto solo per 8 partite. Adesso ci fai ridere per quello che ci fai vedere."

Sulle dichiarazioni di Palladino: "I giocatori fuori ruolo li ha messi lui mica io, è inutile che ora neghi e dica che non è vero perché Biraghi centrale e Quarta centrocampista è roba sua. Basta vedere la partita col Como dove ha messo ali Folorunsho e Beltran che non lo sono, Fagioli trequartista e Zaniolo centravanti che erano fuori ruolo, quindi non lo deve dire in conferenza perché allora non se ne rende conto e se pure i giocatori non se ne accorgono, allora nemmeno loro se ne rendo conto."

Su Palladino prosegue: "Io ho tanta fiducia in Galliani perché è un grande dirigente e mi sono fidato della sua scelta perché ne sa molto e se sceglie Palladino, ho pensato subito che fosse buono, però Palladino fa l'allenatore da un anno e mezzo, quindi non venga ad insegnarci cos'è il calcio, dimostracelo in campo prima e poi magari potrai darci lezioni in cattedra. Se Palladino non si accorge di aver messo i giocatori fuori ruolo allora è bene che se ne vada."