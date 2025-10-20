Galli netto: “Giusto che Pradè dia le dimissioni dopo quelle dichiarazioni, darebbe un segnale”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare le vicende della squadra viola: “Il primo tempo è stato inguardabile da entrambe le parti. Se Allegri dice che il Milan ha fatto un buon primo tempo, il nostro calcio è alla deriva. Poi la Fiorentina ha preso un po’ di coraggio, mi è sembrata più tonica, ma dopo il pareggio sono tornati i pensieri negativi. È stata una partita che non passerà alla storia.

Sul primo gol, De Gea è partito un po’ in ritardo, probabilmente perché non ha visto partire il pallone, ma un portiere della sua altezza doveva arrivarci. Questa squadra ha perso fiducia in sè, probabilmente le aspettative e l’asticella che è stata alzata anche col mercato hanno inciso, e oggi la squadra ha paura e, anche dopo il primo gol, non c’è stato un grande entusiasmo. Contro quel Milan, non mi sembrava impossibile resistere e strappare almeno un pareggio”.

Sulle dichiarazioni post gara: “Serve un’intervento forte della società. Se un direttore si rende conto di avere sbagliato e di aver creato delle difficoltà all’allenatore, è giusto che faccia quelle dichiarazioni e dia le dimissioni, ma non tanto per dire, deve darle, e poi la società deciderà se accettarle o meno. Non deve aspettare che sia mandato via, perché dai un segnale e anche la società dà un segnale. Pioli anche a Milano ha saputo risolvere i suoi problemi, attraverso i rapporti con la squadra, nonostante il ‘Pioli Out’, ma è importante che tutti i calciatori mettano il bene della Fiorentina al primo posto”.

Sugli obiettivi: “Io non pregiudico nessun raggiungimento di obiettivi, ma l’importante è che si esca da questa situazione, che è di anestesia totale, non vedo il fuoco, mi sembra che non vivano la città. Anche noi eravamo contestati, ma uscivamo per la città e interagivamo con la gente, mentre negli ultimi cinque o sei anni, io non ho mai visto nessuno in città. Bisogna che facciano un passo versa la città e i tifosi, perché i fiorentini amano talmente tanto la loro squadra che non offendono nessuno, ma incitano”.