Galli: “Il silenzio di Kean è oro, ma solo il suo rinnovo può tranquillizzare davvero la Fiorentina”

A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli per commentare la situazione in casa viola legata alla permanenza di Moise Kean in viola: “Il fatto che non parli è oro, bisogna mantenere questo silenzio perché qualsiasi cosa verrebbe strumentalizzata, quindi è bene che si goda le vacanze bello tranquillo senza problemi. Anche settimana prossima se viene intervistato in ritiro, deve parlare solo del passato senza esporsi sul futuro. Magari succederà lo stesso con De Gea che ha rinnovato nel silenzio più totale senza dire nulla e risolvendo il problema da solo, potrebbe sempre arrivare qualcuno che scombini le carte e questo è certo.”

Sul sostituto: “Piccoli è un giocatore diverso con delle caratteristiche peculiari non uguali a Kean perché lui è più forte di testa ad esempio ed ha movenze diverse, ma Kean è molto più feroce in area e si scrolla i difensori di dosso come pochi. In Italia sceglierei Pinamonti che ha girato tanto e può fare un salto di qualità notevole in questa fascia di età.”