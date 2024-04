Galli: “Quando Nico è arrivato a Firenze voleva giocare solo a sinistra. Italiano bravo a convincerlo”

Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio di Nico Gonzalez, queste le sue parole sul calciatore argentino della Fiorentina:

“La società gli ha rinnovato il contratto a Nico Gonzalez perchè lo ritiene un giocatore importante, a meno che lo abbia fatto per far alzare il prezzo. Lui è un buon giocatore che diventa ottimo quando la squadra è di alto livello, lui non riesce ad alzare il livello della squadra ma sa dare il suo contributo, lui ha bisogno della squadra intorno, che gioca con lui e per lui. Ha bisogno di una squadra di livello superiore. Messo nel contesto del Bologna oggi Nico darebbe molto di più di quanto danno Orsolini e gli altri esterni che hanno. Quando Nico è arrivato voleva giocare solo a sinistra, è stato bravo a Italiano a convincerlo che poteva essere molto più forte giocando a destra”

