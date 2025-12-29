29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galli: “Paratici deve arrivare domani, non possiamo perdere tempo perché deve prendere al volo tutto in mano”

Rassegna Stampa

Galli: “Paratici deve arrivare domani, non possiamo perdere tempo perché deve prendere al volo tutto in mano”

Mirko Carmignani

29 Dicembre · 11:29

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 11:29

TAG:

#FiorentinaGalliKeanParaticipiccoli

Condividi:

di

L'ex portiere e dirigente è intervenuto per parlare dell'arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore viola

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex portiere viola Giovanni Galli per parlare della brutta situazione in casa Fiorentina: “C’è stata un’illusione collettiva per il 5-1 sull’Udinese, ma è stata una gara falsata quella perché sei stata in superiorità numerica per tutta la partita. Addirittura posso dire che ho visto cose migliori a Parma perché hai fatto una gara intera dove sei stato dentro e non hai sbagliato l’ultima mezz’ora come spesso capitava.”

Prosegue: “Hai avuto diverse occasioni perché Kean e Piccoli si sono mangiati diverse opportunità. Dobbiamo ripartire dal buono e levare chi ha una certa presunzione addosso visto che ci sono degli atteggiamenti da correggere.”

Su Paratici: “Deve arrivare domani perché il 4 gennaio è già tardi visto che arriva la Cremonese che è una squadra tosta e ordinata in grado di farci male. Lui è un grande dirigente che ha una storia alle spalle di spessore e mi auguro capisca la sua nuova dimensione. Gli dico di entrare e di andare dritto senza compromessi.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio