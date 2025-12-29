Galli: “Paratici deve arrivare domani, non possiamo perdere tempo perché deve prendere al volo tutto in mano”

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex portiere viola Giovanni Galli per parlare della brutta situazione in casa Fiorentina: “C’è stata un’illusione collettiva per il 5-1 sull’Udinese, ma è stata una gara falsata quella perché sei stata in superiorità numerica per tutta la partita. Addirittura posso dire che ho visto cose migliori a Parma perché hai fatto una gara intera dove sei stato dentro e non hai sbagliato l’ultima mezz’ora come spesso capitava.”

Prosegue: “Hai avuto diverse occasioni perché Kean e Piccoli si sono mangiati diverse opportunità. Dobbiamo ripartire dal buono e levare chi ha una certa presunzione addosso visto che ci sono degli atteggiamenti da correggere.”

Su Paratici: “Deve arrivare domani perché il 4 gennaio è già tardi visto che arriva la Cremonese che è una squadra tosta e ordinata in grado di farci male. Lui è un grande dirigente che ha una storia alle spalle di spessore e mi auguro capisca la sua nuova dimensione. Gli dico di entrare e di andare dritto senza compromessi.”