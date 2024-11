Galli: “Se Beltran gioca così non è detto che Gumdundsson gli prenda la maglia da titolare”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, commentando i temi più caldi in casa viola durante la sosta per le nazionali. Queste le sue parole:

Su Kean: “Kean a Firenze si sta costruendo un nuovo percorso. Certo, nella Fiorentina è coccolato, è l’idolo, con risultati e lavoro è riuscito a conquistare la Nazionale. Però lì è uno come gli altri, un po’ come era alla Juventus. Infatti non fa il titolare. Palladino alla Fiorentina gli ha cucito un ruolo, Kean ha capito come muoversi e sa cosa fare. Ha trovato una zona di comfort, adesso il punto di riferimento in un contropiede, in uscita, in un momento di difficoltà per proteggere palla. Le caratteristiche sono quelle che aveva Ciccio Graziani.”

Su Beltran: “La Fiorentina ha trovato due giocatori come Gudmundsson e Beltran che sanno giocare benissimo alle sue spalle. Beltran sta facendo benissimo, non gli si dà merito rispetto a quanto mostrato. Io spero che cominci a fare anche qualche gol in più, sarebbe un po’ la chiusura di una sua fase di crescita. Guardate che non è mica detto che Gudmundsson gli prenderà la maglia da titolare se continua a giocare così. Si è rivalutato molto, è un giocatore recuperato. Un giorno che hai Kean fuori la punta centrale la può fare Gudmundsson, lasciando Beltran lì, senza spostarlo perché ha trovato la sua dimensione, il suo ruolo, la sua posizione, che gli viene riconosciuta da allenatore e compagni.”

Su Pongracic: “Se può giocare come centrale di sinistra, una volta giocherà al posto di Ranieri, una volta si siede in panchina, una volta giocherà al posto di Comuzzo. Giocherà nelle coppe, se Comuzzo e Ranieri continuano così perché l’allenatore dovrebbe cambiare?”

Sulla porta: “Terracciano ha fatto una scelta nel momento in cui ha rinnovato con la Fiorentina. Noi sappiamo che, quando c’è bisogno, lui risponde sempre presente. Ma se si paragona a De Gea si commette un errore, è logico. In questi 4 anni alla Fiorentina non si può dire che Terracciano sia stato negativo, anzi. Ma se ho Terracciano e Martinelli, qual è la mia esigenza? Io devo valorizzare Martinelli, quindi lo manderei a giocare e terrei Terracciano come secondo. Potrebbe andare in una squadra di mezza classifica in Serie B, così poi ti rendi conto com’è e vedi il suo talento.”

