Orlando: “Odriozola fa le buche in terra. Giocatore fondamentale per la Fiorentina”

Massimo Orlando, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per commentare il successo della Fiorentina alla Dacia Arena. Ecco le sue parole: “Quella di Udine è stata una partita sporca, sono stati bravi a portarla a casa. Queste sono le partite che fanno diventare grande una squadra; l’anno scorso la Fiorentina non avrebbe mai vinto una partita del genere. Italiano è entrato nella testa dei giocatori, ha il polso del gruppo. Per ora sta facendo un grandissimo lavoro soprattutto a livello mentale, perché sulla carta è più o meno la squadra dell’anno scorso. Odriozola? Fa le buche, è un giocatore che serviva. Napoli? Tatticamente sarà ancora più difficile rispetto a quella con l’Inter“.

